تعرف على خريطة أنشطة الجناح المصري في قمة الإمارات للمناخ Cop 28

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تشارك مصر في قمة المناخ cop 28 بدبى، غًدا الخميس، وتمتد حتى يوم 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات، من خلال تنظيم جناح مصري رسمي في المؤتمر.

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وفي ضوء ذلك تستعرض "الشـروق" خريطة أنشطة الجناح المصري في قمة الإمارات Cop 28:

- تتضمن فعاليات الجناح المصري بمؤتمر الامارات، عددا من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية.

- أحداث جانبية برعاية مؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

- عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاعات المختلفة.

- عرض مبادرة 30×30 لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.

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- عرض نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال COP 27 في الجناح المصري بقمة الإمارات وخلال فعاليات الأيام المواضيعية، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT".

- فعاليات خاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها، من أجل تحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE"، وكذلك "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

- ستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى.

- مناقشات في الموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر.