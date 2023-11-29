أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، استمرار تراجع وتيرة التضخم.

وأشار المكتب، إلى أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري وصل إلى 3.2% مقارنة بـ3.8% في أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل هو الأدنى في ألمانيا منذ يونيو 2021 عندما وصل آنذاك إلى 2.4%، وتقلص معدل التضخم في الوقت الحالي بشكل ملحوظ حيث كان بلغ 4.5% في سبتمبر و6.1% في أغسطس، بينما كان هذا المعدل قد تجاوز 8% في بداية العام الحالي.

وتراجعت أسعار الطاقة هذا الشهر بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي، وأفادت البيانات الأولية المتوافرة لدى المكتب بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا فوق المتوسط بـ5.5%، لكن الارتفاع لم يكن بنفس القوة التي كان عليها في الشهور الماضية.

كان استطلاع لشركة "شوفا" لخدمات المعلومات للشركات والمستهلكين أظهر أن 74% ممن شملهم الاستطلاع "حوالي 1000 شخص" قالوا، إنهم صاروا يتعمدون تقليل نفقاتهم أثناء التسوق.

وقال أوله شرودر عضو مجلس "شوفا"، إن "الناس كيفوا سلوكهم الاستهلاكي مع الأسعار المرتفعة، فصاروا ببساطة يقللون من تسوقهم".

وبحسب البيانات الأولية، تراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بأكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في العام المقبل.

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن معدل التضخم سيواصل تراجعه.

وكان "حكماء الاقتصاد" الألماني توقعوا أن يبلغ معدل التضخم في العام المقبل 2.6% في المتوسط.

يذكر، أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، والاسم الرسمي لهذه الهيئة التي تضم 5 من كبار خبراء الاقتصاد هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".