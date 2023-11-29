مدير صحة غزة: مسئول بالأونروا أبلغني بأن الاحتلال أمرهم بعدم تسليم قطرة وقود للمستشفيات

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قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إن القطاع يحتاج لكميات كبيرة من الوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أدخلت 20 ألف لتر من الوقود إلى شمال غزة.

وأوضح أن الوكالة وضعت هذه الكميات في مضخات المياه التابعة للمخيمات، ورفضت رفضا باتا أن تعطيه للمستشفيات.

وتابع: «جلست مع مدير العمليات في الوكالة وقلت له مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة لا يوجد فيهما لتر سولار واحد وسيموت الناس».

وأشار إلى أن المسئول في الوكالة أبلغه بأن الاحتلال أمره بعدم إعطاء المستشفيات أي قطرة وقود.

واستكمل: «قلت له أنا أحمّلك المسئولية كاملة عن موت الأبرياء والمصابين الذين في مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة».

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.