المحكمة الدستورية الألمانية تقر تعديل قانون الانتخابات في عام 2020

أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بأن التعديل الذي أجرته الحكومة الائتلافية السابقة في قانون الانتخابات في عام 2020، متوافق مع الدستور.

وكان 216 نائبا من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر وحزب اليسار، رفعوا دعوى على هذا التعديل، وقد منيت هذه الدعوى بالفشل بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة التي يقع مقرها في مدينة كارلسروه.

ويذكر أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، وهما شريكان في الائتلاف الحاكم الحالي الذي يقوده حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، كانا ينتميان إلى معسكر المعارضة في ذلك الوقت.