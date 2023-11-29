وزير خارجية الصين: يجب وقف إطلاق النار في غزة

طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي، بحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة داخل الأمم المتحدة، قائلًا إن مجلس الأمن عليه اتخاذ إجراءات لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن مجلس الأمن ينبغي أن يتحمل المسئولية إزاء المسائل الأخرى المتعلقة بالحياة والموت.

وشدد على أهمية استماع مجلس الأمن لدعوة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وأن يتخذ إجراءات فعالة في هذا الصدد.

واستعرض 5 نقاط تطالب بها الصين للتوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهي: إنهاء النزاع، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات، والتسوية السياسية لحل الدولتين.

وأكد أن «بلاده تواصل العمل لتعزيز التنسيق، بما يضمن اضطلاع مجلس الأمن بمهمته من أجل السلام وإحياء العدل».

وأشار إلى أن جهود الوساطة التي يلعبها الوفد رفيع المستوى من الدول العربية والإسلامية، أكدت الرغبة في إنهاء النزاع في غزة، وتسوية أزمة الشرق الأوسط، وتطلعهم لاتخاذ مجلس الأمن والأمم المتحدة خطوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وصولا إلى حل الدولتين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.