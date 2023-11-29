أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلة طبية مجانية غدًا الخميس بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء؛ لتقديم الخدمات الطبية لسكان القرية.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجري إطلاق القافلة بقرية الجبيل تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتقديم الخدمات الصحية المجانية لأهالي المحافظة، خاصة داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن القافلة مستمرة على مدار يومين اعتبارا من غد الخميس وحتى الجمعة المقبلة، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

ومن المقرر أن يجري توزيع الأدوية، وتحويل المواطنين لإجراء العمليات الجراحية مجانًا بالمستشفيات.

وأشار إلى أن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجري بالتوازي استمرار أعمال القوافل الطبية التابعة لمبادرة "100 يوم صحة" التي تنطلق بكافة مدن المحافظة.