محافظ الشرقية: تنفيذ 19 ألف و70 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 3 مليارات و162 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 19 ألف و70 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بتكلفة 3 مليارات و162 مليون و328 ألف جنيه، لتوفير 55 ألفا و711 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، وذلك بهدف زيادة عدد فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، منوهًا بأهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أشار العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك في محافظة الشرقية، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها.

وأشار إلى أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2606 مشروعات، بقيمة 381 مليونا و544 ألف و209 جنيهات، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها 2755 مشروعا، بقيمة 367 مليونا و646 ألفا و400 جنيها، وفي المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي مشروعات 828 مشروعا، بقيمة 347 مليون و680 ألفا و250 جنيه.