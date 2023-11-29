الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص قوات إسرائيلية في جنين

استشهد طفلان فلسطينيان، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن طفلين استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات إسرائيلية في مدينة جنين، دون المزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين وشنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت سكان في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

وأكدت قصف منزل من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، فيما جرفت آليات عسكرية البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

ومن جهتها، أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات إسرائيلية اعتقلت في الساعات الأخيرة 35 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طفل عمره 12 عاما.