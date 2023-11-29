حكومة الاحتلال: تأكدنا من مقتل 3 جنود اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إبلاغ عائلات ثلاث جنود قتلوا بعدما كانت حركة حماس قد أسرتهم في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنهم تأكدوا من مقتل الجنود الثلاثة وتحققوا من الأدلة التي جرى جمعها في هذا الإطار.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للقتلى من العسكريين يصل إلى 395 جنديا بجانب 59 من عناصر الشرطة.



ولفت إلى أنّ يوم أمس شهد تفجير ثلاث عبوات ناسفة في شمال قطاع غزة، مدعيا أن قوات الاحتلال ردت بإطلاق النار.



ووصف المتحدث، ما جرى بأنه انتهاك لقواعد وبنود الهدنة، وقال إن سلامة القوات بالنسبة لهم تمثل أولوية وأن أي محاولة للاعتداء عليهم سواء خلال الهدنة أو الحرب سيتم الرد عليها.



ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.



واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.



وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.