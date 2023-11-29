قتل شاب فلسطيني أحمد أبو سدرة "22 عاما"، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار من مدينة رهط في منطقة النقب بفلسطين؛ ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل داخل أراضي عام 1948 إلى ثلاثة، في غضون 24 ساعة.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، قتل الشاب الفلسطيني مؤنس ماير مروات "29 عاما"، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الناصرة، في جريمة قتل هي الثانية داخل أراضي عام 48 في غضون ساعات.

وسبق ذلك مقتل الشاب الفلسطيني عيسى شعبان "40 عاما" من مدنية اللد، في جريمة قتل نفذت ظهر أمس، في مدينة كفر قرع في منطقة وادي عارة، علما أن شقيقه عمر شعبان قتل في 15 فبراير الماضي، وذلك بعد انفجار مركبته في مدينة اللد واندلاع النيران فيها.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة راح ضحيتها 208 أشخاص بينهم 15 امرأة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.