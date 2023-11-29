روسيا تحذر من خطر حدوث جولة عنف جديدة في قطاع غزة

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن خطر حدوث جولة جديدة من العنف في غزة، كبير.

وأوضح نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك خطر كبير من أنه في غياب قرار واضح يمكن التحقق منه من مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإن هذه المهلة القصيرة ستعقبها جولة جديدة من العنف، وسيموت أهالي غزة الذين تلقوا المساعدات، في القصف الجديد الذي سيتعرضون له"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وشدد نيبينزيا، على أن تصريحات القيادة الإسرائيلية حول نية مواصلة تطهير القطاع تشير إلى احتمال كبير لمثل هذا التطور للأحداث.

وأضاف نيبينزيا، أنه على الرغم من أن دول المنطقة تمكنت من تحقيق هدنة إنسانية وتبادل للرهائن، إلا أن هذا لا علاقة له بقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الاتفاقية الحالية ليست مستدامة وشاملة.

وأكد نيبينزيا أن "هناك وصفة واحدة فقط، اعتماد تدابير حاسمة من قبل مجلس الأمن في هذا الصدد".

في 22 نوفمبر الجاري، توصلت إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع، في 7 أكتوبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وبدأ سريان الهدنة التي استمرت لأربعة أيام، في 24 نوفمبر الجاري الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي وتم تمديدها لمدة يومين آخرين.