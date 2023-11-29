المقاتلات الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقالت الوزارة، في بيان، "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.

ونتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية، بحسب البيان.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بحسب سبوتنيك.