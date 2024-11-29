الجيشان الروسي والصيني يجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية والصينية أجرتا دوريات جوية استراتيجية مشتركة، فوق بحر اليابان.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية والصينية نفذتا "في 29 نوفمبر، الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكشفت أن ذلك جاء "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية".

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال اجتماع مع نظيره الصيني وان يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس (الصيني شي جين بينج".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في سبتمبر /أيلول الماضي أن سلاح البحرية أجرى تدريبات استراتيجية واسعة النطاق، بمشاركة الصين تحت أسم "أوشن 2024" في المحيط الهادئ والمحيط القطبي الشمالي، وفي بحر البلطيق وبحر قزوين، وكذلك في البحر المتوسط.