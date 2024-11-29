محافظ الغربية يشارك في احتفالية تكريم وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في الاحتفالية التي نظمتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لتكريم فرق العمل من العاملين بالوزارة والمحافظة المسؤولين والمشاركين في تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، التي استضافتها مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حديقة الأزهر بالقاهرة.

شهد الحفل حضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تنظيم المنتدى الحضري العالمي بهذا الشكل المتميز يُعد إنجازًا كبيرًا يُحسب لجميع المشاركين، ويعكس قدرات مصر التنظيمية على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون تكاتف الجهود وتفاني فرق العمل، الذين أثبتوا أن روح الفريق والعمل المشترك هو المفتاح لتحقيق الإنجازات.