موزع البريد يفوز بالجائزة الأولى بمهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة

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أعلنت إدارة مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة "أون لاين" بدولة العراق نتائج لجنة التحكيم، بعد الفرز والمناقشات والاجتماعات المتتالية التي دامت أياما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، والتي انتهت لفوز الفيلم المصري "موزع البريد" للمخرج والمؤلف أحمد فايز بالجائزة الأولى، الماخوذ عن قصة للكاتب توفيق الحكيم.

الفيلم تدور أحداثه حول بائع شاي، يلتقى بموزع البريد وكأنه شبحا، ويبدأ في اختيار بعض الأشخاص، لإعطاء كل واحد منهم خطابًا خاصًا، لتتصاعد الأحداث لنكتشف الحكمة من توزيع الخطابات على أشخاص دون غيرهم.

أما باقي النتائج فجاءت كالتالي: فوز الفيلم الأردني "ديجور" للمخرج معتصم سميرات بالجائزة الثانية، بينما ذهبت الجائزة الثالثة للفيلم العماني " أوراق جاقة" إخراج دليلة الدرعية.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم "لن تغوص وحيدا" إخراج فهد الميمني من سلطنة عمان، وتنويه خاص للفيلم السوري "ليل" إخراج قصي حسام شرباتي، والفيلم الفلسطيني "المفتاح" إخراج محمد ميساوي.

يذكر أن لجنة التحكيم تتشكل من دكتور صفاء زهير "رئيسا"، وعضوية كلا من الناقدة السينمائية سعاد زريبي، والمخرج مخلد نزار.