 استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في أريزونا الأمريكية بعد توقف دام عامين - بوابة الشروق
الجمعة 29 نوفمبر 2024 2:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في أريزونا الأمريكية بعد توقف دام عامين

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 1:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 1:51 ص

قال المدعي العام في ولاية أريزونا الأمريكية إنه سوف يتم استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية بعد توقف استمر عامين .

وقالت كريس ميس المدعي العام لأريزونا في بيان اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أب) إنها ستسعى لإصدار مذكرة إعدام بحق آرون برايان جونشيز، الذي ينتظر الإعدام بعد إدانته بقتل زوج صديقته السابق.

وذكرت ميس أن مكتبها يستعد لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في أريزونا منذ وقت سابق من العام الجاري، فيما عمل المكتب مع مسؤولي سجون الولاية لمراجعة الإجراءات وتحسينها.

وتعهدت كيتي هوبز حاكمة الولاية بعدم تنفيذ أي عقوبات بالإعدام لحين وجود ثقة في أن الولاية يمكنها القيام بذلك دون انتهاك أي قانون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك