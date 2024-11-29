استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في أريزونا الأمريكية بعد توقف دام عامين

قال المدعي العام في ولاية أريزونا الأمريكية إنه سوف يتم استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية بعد توقف استمر عامين .

وقالت كريس ميس المدعي العام لأريزونا في بيان اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أب) إنها ستسعى لإصدار مذكرة إعدام بحق آرون برايان جونشيز، الذي ينتظر الإعدام بعد إدانته بقتل زوج صديقته السابق.

وذكرت ميس أن مكتبها يستعد لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في أريزونا منذ وقت سابق من العام الجاري، فيما عمل المكتب مع مسؤولي سجون الولاية لمراجعة الإجراءات وتحسينها.

وتعهدت كيتي هوبز حاكمة الولاية بعدم تنفيذ أي عقوبات بالإعدام لحين وجود ثقة في أن الولاية يمكنها القيام بذلك دون انتهاك أي قانون.