أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن عدم قلقه على مستقبل الفنون في مصر، مبديًا ثقته في قدرة الشعب المصري على الإبداع، قائلا: «لا قلق على الجيل الموجود، ولا على مستقبلنا في الفنون، أراهن على هذا الشعب المعطاء جدًا في الناحية الفنية والإبداعية».

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»: «هذا الشعب لا يبخل على نفسه بأن يقوم بتقديم بمدارس فنية جديدة، أو يطور من نفسه فنيا وثقافيا، ولديه قدرة كبيرة جدًا على التنافسية والتأثير ليس محليا فقط؛ ولكن أيضا على المستوى الإقليمي».

وأشار إلى أن أي تغيير في المشهد الفني سيكون له أسس وقيم وتأثير وقدرة تنافسية، مستشهدا بالتخوفات التي رافقت ظهور الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي من اندثار التصوير الذاتي «فن الرسم»، وكذلك التخوفات من تأثير التلفزيون على السينما والمسرح على الأوبرا.

وشدد أن القيمة البشرية الإبداعية ستظل هي الأساس ومركز الثقل، لافتا إلى تخرجه من قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويعمل بها أستاذا، كما درس فنون الرسوم التوضيحية والمتحركة في ألمانيا.

وأشاد وزير الثقافة، بالفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الإداري، مؤكدا أن الهدف والطموح كان واحدًا، وهو إنجاح المهرجان وتقديم محتوى قوي للشباب وصناع الأفلام.

وعبر عن سعادته بالزخم الذي شهده المهرجان، مستذكرا أول لقاء جمعه بالفنان حسين فهمي في الوزارة، والحوار الذي دار بينهما أثناء النقاش الجاد حول السياسة العامة للمهرجان، قبل أن يمازحه بعبارة «من أنت؟» الشهيرة للفنانة سعاد حسني بفيلم «خلي بالك من زوزو».

وحكى الموقف قائلا: «أول مرة تقابلت مع الفنان حسين فهمي كان بالوزارة والكلام كان جاد جدًا عن السياسة العامة والعناصر المطلوب تنفيذها في المهرجان، وقطاع الأعمال الذي سيتولى التنفيذ، واللجان داخل الوزارة، وفجأة في وسط النقاش قلت له من أنت!».