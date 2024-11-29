وزير الدفاع الروسي يصل كوريا الشمالية لعقد محادثات مع قادتها العسكريين والسياسيين

وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، لعقد محادثات مع القادة العسكريين والسياسيين في بيونجيانج، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

ولم تحدد وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادر الوزارة ، الشخصيات التي سوف يلتقي بها بيلوسوف خلال الزيارة، ولا الغرض من المحادثات.

ولم تؤكد وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية التقارير بشأن الزيارة.

وتولى بيلوسوف، الخبير الاقتصادي السابق، حقيبة وزارة الدفاع في روسيا في مايو الماضي، خلفا لسيرجي شويجو، بعد أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة ولايته الرئاسية الخامسة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مع وفد أوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث دعا البلدين إلى اتخاذ إجراءات مضادة، لم يحددها، للرد على إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا لدعم الحرب التي تخوضها موسكو ضد كييف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بيلوسوف، سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وكان كيم قد استضاف العام الماضي، وفدا روسيا، بقيادة وزير الدفاع آنذاك، سيرجي شويجو.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أعطى الزعيم الكوري الشمالي أولوية للعلاقات مع روسيا، حيث يحاول الخروج من العزلة وتعزيز مكانته الدولية.

وذكرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا، في الأسابيع الأخيرة وأن بعض تلك القوات تشارك في القتال.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة (د ب أ) اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الروسي أكد مجددا على العلاقات الطيبة بين بلاده وكوريا الشمالية، في اجتماع مع نظيره نو كوانج تشول في بيونجيانج.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم إن بيلوسوف صرح بأن التعاون بين موسكو وبيونجيانج في المجال العسكري يتسع بشكل نشط.