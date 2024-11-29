عبد المنعم يشارك في خسارة نيس بالدوري الأوروبي

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تلقى نادي نيس والذي يضم بين صفوفه المصري محمد عبدالمنعم هزيمة تاريخية على أرضه ووسط جماهيره أمام جلاسكو رينجرز بنتيجة 4-1، مساء الخميس.

وأقيمت مباراة نيس ضد جلاسكو رينجرز على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وتواجد محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس ضد جلاسكو رينجرز.

وبهذه النتيجة، يتلقى يظل نيس بدون انتصار في الدوري الأوروبي (3 هزائم وتعادلين) ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الـ35.بينما يرفع رينجرز رصيده إلى 10 نقاط (3 انتصارات، هزيمة واحدة، تعادل وحيد) في المركز الثامن.