احتجاجات صامتة في تل أبيب لدعم صفقة تبادل الأسرى

شهدت مدينة تل أبيب، اليوم الجمعة، احتجاجات صامتة شاركت فيها مئات النساء اللاتي ارتدين اللون الأبيض، حيث جلسن في صمت على شارع الملك جورج الرئيسي، مما أدى إلى إغلاقه أمام حركة المرور.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المظاهرة، التي نظمتها مجموعة تُعرف بـ"الحراسة 101"، تركز على دعم صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاءت الاحتجاجات، التي انطلقت في القدس قبل أسابيع، بمبادرة من أمهات لأسرى إسرائيليين وأكاديميين، وتهدف إلى تسليط الضوء على القضية بأسلوب احتجاجي غير مألوف، يعتمد على الجلوس بهدوء دون هتافات أو شعارات، في محاولة لخلق حالة من الحرج للشرطة أثناء التعامل مع هذه الاحتجاجات "السلمية"، وفقا لوكالة معا الإخبارية.

ويعد هذا التحرك الأول من نوعه في تل أبيب، حيث أغلقت الشرطة الطريق أمام حركة المرور لتجنب التصعيد وسمحت باستمرار الاحتجاج دون تدخل.