توقعات ببطء صادرات الحبوب الفرنسية جراء دعوة للإضراب في جميع الموانئ

دعا اتحاد عمال أرصفة الموانئ الفرنسي إلى سلسلة من الإضرابات تشمل جميع موانئ البلاد، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء صادرات الحبوب في أكبر منتج للمحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الوطني للموانئ وعمال أرصفة الموانئ (سي جي تي) عن إضراب لمدة 48ساعة بدءا من التاسع من ديسمبر المقبل وتعليق كل أوقات العمل الإضافي ونوبات العمل الخاصة ، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس. ومن المخطط القيام بأربعة إضرابات لمدة أربع ساعات في 10 أيام مختلفة في الفترة من 7 إلى 31 يناير العام المقبل.

وتأتي خطة الإضراب في أعقاب موجة احتجاجات من جانب المزارعين على الرئيس المحاصر بالمشاكل إيمانويل ماكرون واتفاقية التجارة المتفجرة سياسيا بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركسور)،،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتشمل الموانئ المتضررة من إضراب عمال أرصفة الموانئ أكبر محطات الحبوب في مدينتي لوهافر وروين في شمال البلاد واللتين يتم من خلالهما تصدير 50%من إجمالي صادرات البلاد من القمح والشعير.

وفي عام 2023، شكل الناتج الزراعي الفرنسي ،الذي بلغت قيمته حوالي 96 مليار يورو ،قرابة خمس اجمالي انتاج الاتحاد الأوروبي.