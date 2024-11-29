قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن محافظة المنيا ستصبح عاصمة الثقافة المصرية لعام 2025.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن المنيا ستكون العام المقبل بؤرة لأحداث ثقافية كبيرة، مثمنا جهود اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، لاستضافته ورعايته مهرجان الأدباء المصريين، الذي وصفه بالحراك الثقافي الكبير لما شهده من تجمع لأكثر من 400 أديب من مختلف أقاليم وأنحاء مصر.

وأشار إلى أن المحافظة التي تستضيف المهرجان تصبح تقليدا عاصمة للثقافة المصرية، معربا عن تفاؤله باختيار المنيا، التي تضم كليات فنون متخصصة ومناطق أثرية هامة كتل العمارنة، قائلا: «المنيا مركز ثقل حضاري، وبلد عميد الأدب العربي طه حسين ومحافظة عظيمة وجميلة وتستحق أن تكون عاصمة الثقافة المصرية».

ونوه أن المحافظة ستشهد نقل فعاليات ثقافية كبيرة خلال العام المقبل، لافتا إلى قيامه بجولة قام بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر؛ لتقييم أوضاع قصور الثقافة، لرفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها،؛ بهدف وصول المنتج الفني والثقافي لأكبر عدد من الجمهور في تلك المناطق.

ووصف قصور الثقافة بأنها «البارجة التي ندفعها جميعا»، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تمتلك القدرة على الانتشار الأفقي في جميع المحافظات من خلال 580 منشأة ثقافية بين قصور وبيوت ثقافة.

وشدد على أهمية ترميم بعضها ورفع كفاءتها؛ بهدف تعزيز دورها الثقافي، معلنا أنه سيكمل جولاته التفقدية الشهر المقبل لتشمل محافظات أسوان والبحر الأحمر والمنطقة الغربية.