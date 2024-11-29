وحدة لم الشمل في الأزهر تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

حصدت وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مسابقة التميز الحكومي العربي، بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي، فئة التكريم الخاص، بإنشاء مشروع لم الشمل، بعد تنافس قوي على مستوى الوطن العربي.

وتم تكريم الوحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال حفل الدورة الثالثة من "جائزة التميز الحكومي العربي"، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

وأعرب الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شكره وتقديره للإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه ورعايته، كما تقدم بالشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته مسابقة التميز الحكومي العربي.

وأكد أن هذه المسابقة ساهمت في إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة، من خلال التشجيع على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.

وأعرب الحديدي، عن بالغ سعادته بهذا الفوز الكبير، مؤكدا أنه تتويج لدور الأزهر الرائد في مجال التنمية المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم الإمام الأكبر، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مقدما الشكر والتقدير لأعضاء المركز ومنسقي الوحدة في كافة المحافظات، وجميع المشاركين في أعمالها في كافة المواقع، على جهودهم الكبيرة تجاه الأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل.

كما حرص على تقديم الشكر لفريق جائزة التميز العربي من أعضاء "وحدة لم الشمل" بالمركز؛ وهم: الدكتورخالد سالم سيد، والدكتور محمد فتحي راشد، والدكتورعبدالله عبدالله سلامة، والدكتور معاذ عبد الرحمن شلبي، والدكتورعبد الحليم إبراهيم كرسون، والدكتور بلال سعد خضر، والدكتور أحمد إبراهيم المشد، والدكتور السيد محمد السيد عرفة، والدكتور محمد عماد أبو الهدى، والدكتور محمود السيد راغب، والدكتور حسين عبدالله السيد، والدكتور إبراهيم كمال محمد، والدكتور محمود شفيق عبد العليم، والدكتور ثروت عبد اللطيف إبراهيم، والدكتور زكريا جمال المتولي، والدكتور نورا عبد الفضيل عبد اللطيف، والدكتورإيمان محمد محمود، والدكتورة عواطف عبد الرؤوف محمد، والدكتور محمد صلاح محمود، والدكتور يوسف محمد محمد، والدكتور محمود رجب بدوي، والدكتور إبراهيم أحمد جاد الكريم، والدكتور محمد أحمد معتوق، والدكتور أحمد حسن محمد، والدكتورعبد البديع مصطفى عبد البديع، وجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح.

يذكر أن جائزة "التميز الحكومي العربي"، تعتبر الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في صنع فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وحققت وحدة "لم الشمل"، منذ إنشائها في 2018م، أرقامًا غير مسبوقة في مجال دعم الأسرة المصرية، من أبرزها: التدخل للم شمل 185.000 أسرة، إضافة إلى عدد كبير من الأعمال التطويرية والإحصائية والتوعوية، حيث استفاد من مبادرات التوعية والمقبلين على الزواج ما يقرب من 3 ملايين شخص؛ ما بين طلبة جامعات وأفراد عاديين من جميع فئات المجتمع.