وزيرة التنمية المحلية تكرم محافظ القاهرة لمشاركته في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقديرًا لجهوده في تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، التي استضافتها مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في احتفالية نظمتها وزارة التنمية المحلية والمحافظة في حديقة الأزهر بالقاهرة، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وفي هذه المناسبة، سلمت الوزيرة عوض شهادة تقدير للمحافظ إبراهيم صابر، تقديرًا لجهوده الكبيرة التي أسهمت في نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه.