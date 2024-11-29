وزير خارجية باراجواي: لانعتزم قطع علاقتنا مع تايوان لصالح الصين

ذكر وزير خارجية باراجواي أن بلاده ملتزمة بعلاقتها مع تايوان وليس لديها أي خطط لقطع العلاقات الدبلوماسية، لصالح الصين، أثناء زيارته إلى الجزيرة المعزولة بشكل متزايد اليوم الجمعة.

وباراجواي هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية وواحدة من 12 دولة في العالم، تعترف بتايوان كدولة، ولكنها تتمتع أيضا بعلاقات تجارية كبيرة مع الصين، تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار.

وقال وزير خارجية باراجواي، روبين داريو راميريز ليزكانو "باراجواي منفتحة على إقامة علاقات دبلوماسية أو قنصلية أو تجارية مع الصين، بدون شروط. لكن لا نقبل أي شرط لقطع علاقتنا مع تايوان".

يشار إلى أن الصين أصبحت واحدة من أكبر الدول الفاعلة في أمريكا الجنوبية وأكبر شريك تجاري للكثير من الدول في المنطقة. ونمت تجارة الصين مع المنطقة بشكل كبير، حيث وصلت إلى حوالي 500 مليار دولار، اعتبارا من عام 2023، حسب بيانات صادرة عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يشار إلى أن الصين تعارض بشدة أي زيارات دبلوماسية لتايوان التي تعتبرها جزءا لايتجزأ من أراضيها، ويتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك.