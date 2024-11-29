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بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا

علم أيرلندا
علم أيرلندا
د ب أ
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 10:09 ص

فتحت مراكز الاقتراع في أيرلندا أبوابها اليوم الجمعة للتصويت في الانتخابات التي تجرى لاختيار الحكومة المقبلة في البلاد، بعد أن هيمنت على حملات الدعاية الانتخابية قضايا الإسكان والهجرة.


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