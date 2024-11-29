بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا

فتحت مراكز الاقتراع في أيرلندا أبوابها اليوم الجمعة للتصويت في الانتخابات التي تجرى لاختيار الحكومة المقبلة في البلاد، بعد أن هيمنت على حملات الدعاية الانتخابية قضايا الإسكان والهجرة.