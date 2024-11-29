تشاد تنهي اتفاقا للتعاون الدفاعي مع فرنسا

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أعلنت حكومة تشاد إنها بصدد إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا لإعادة تحديد مفهوم سيادة البلاد بعيدا عن الدولة التي كانت تستعمرها في الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التشادية عبد الرحمن غلام الله في بيان، الخميس، إن القرار يمثل نقطة تحول تاريخية منذ حصول البلاد على استقلالها قبل ما يربو على ستة عقود.

وأشار المتحدث إلى أن قرار إنهاء الاتفاق سيسمح لتشاد بإعادة تحديد شراكتها الاستراتيجية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ولم يصدر رد على الفور من الحكومة الفرنسية.

واستولى الرئيس المؤقت في تشاد محمد ديبي إتنو على السلطة بعدما لقي والده الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، حتفه إثر إصابته في اشتباكات مع المتمردين في عام 2021.

ويشير محللون إلى أن ديبي فقد الثقة في فرنسا منذ مدة، ويمثل قرار إنهاء الاتفاق فرصة لدول أخرى مثل روسيا وتركيا والإمارات.