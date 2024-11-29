هتافات فلسطين حرة وأعلام فلسطينية في قلب موكب عيد شكر مايسي بنيويورك

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دخل موكب عيد شكر مايسي القرن الثاني لإقامته اليوم الخميس رغم الأمطار الغزيرة وتعطله لفترة وجيزة بسبب متظاهرين مؤيدين لفلسطين.

وذكرت شرطة مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على 21 شخصا بعدما تخطى المحتجون حواجز وجلسوا في طريق الموكب وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولاتفة مكتوب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة العرقية، وهتفوا "فلسطين حرة".

كان محتجون ضد حرب إسرائيل في غزة قاطعوا أيضا موكب العام الماضي.

وبسبب الطقس المطير، كانت الشمسيات والمعاطف جزءا من الاحتفالات إلى جانب البالونات العملاقة المعتادة وحفلات تعج بالنجوم .