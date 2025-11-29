• خلال مسيرة بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"



شهدت العاصمة اليونانية أثينا، السبت، مسيرة تضامنية مع فلسطين بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي هذا الإطار، تجمع مئات المحتجين في حديقة وسط أثينا، استجابة لدعوة من منظمات المجتمع المدني، تزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لـ29 نوفمبر.

وطالب المشاركون بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم "حل حر وعادل" للفلسطينيين.

كما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات من قبيل "الحرية لفلسطين".

واختتم المحتجون مسيرتهم بالتوجه نحو مبنى السفارة الإسرائيلية في أثينا.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تُقام في عدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا آخرين.

وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حماس، بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، والذي استند إلى خطة للرئيس دونالد ترامب.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.