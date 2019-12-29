}وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، «من يدفع الثمن المواطن الذي يمثل قيمة مضافة للوطن وليس قيمة سالبة، وللأسف لدينا نسبة كبيرة سالبة»، مردفًا: «كلما حققت الدولة إنجازات نحن من ندفع الثمن، ليست الحكومة فقط ولكن المواطن من خلال الضرائب التي ندفعها لتحقيق العدالة الاجتماعية وليسي الظلم الاجتماعي»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أنه كلما زاد عدد السكان تخسر الدولة موارد من مياه وسيولة مرورية وإسكان، مؤكدًا أن الدولة تنفق العديد من الأموال وعدم اقتصار الأمر على التموين فقط.

وأشاد بالتجربة التونسية التي حققت عدم زيادة السكان عن عشرة ملايين لمدة 20 سنة، باستخدام فكرة الترغيب وليس الترهيب، موضحًا: «الدولة قررت منح المواطن 60 دينارًا عن الطفل الأول، و30 دينارًا عن الثاني، وسحب الـ90 دينارًا في حالة إنجاب الثالث».

وأردف: «أنا ضد الترهيب وفكرة عدم حصول الطفل الثالث على التموين، لأن التموين كلام فارغ»، مستطردًا: «نفكر لأن الترغيب يخلي الواحد يحاسب، وسيحصل على دعم مادي للطفل، وسيوفر الزيادات المرعبة التي تكلف الدولة بدون أن نشعر، لإن الضرائب بتزعَّل لما تروح لواحد عاطل ومريض وزوجته عاطلة وبيخلف»، بحسب ما قال.