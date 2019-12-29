أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «هل يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب؟»، قائلة: «هذه الأمور لا ننصح أن تكون بالإكراه، وخاصة أنها من الأمور الخلافية وخصوصًا في هذا الزمن».

وأوضحت «الإفتاء»، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، أن «المسائل الخلافية يجب التعامل معها بالحب وجعل مساحة في تعاملنا مع من تحت ولايتنا، نحترم فيها الخلاف ونوسع فيها على من حولنا».

وتابعت: «إذا أنت مقتنع أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها فأنت حر، تزوج من الأول امرأة منتقبة، وإذا نما هذا الاعتقاد بعد الزواج حاول التفاهم مع الزوجة بالحسنى وليس بالإجبار حتى لا تقوم بفعل أمر وهي تكرهه أو تصبح متسببًا في كراهتها شيء أنت تعتقد أنه شعيرة».

وأشارت «الإفتاء» إلى أنها تُفتي بأن كشف الوجه جائز وأن المرأة يجب أن تستر سائر جسدها سوى الوجه والكفين، لافتة إلى أن «تغطية الوجه في بعض الأعراف والبيئات قد تكون عائقًا للتواصل الاجتماعي التام السليم الصحيح».

وختمت بقولها: «اجعل الأمور تتم بشكل قائم على اقتناع والرغبة والاختيار والمحبة، بما أنها لا تفعل شيئًا محرمًا باتفاق هي محجبة ولكن كاشفة وجهها، وتعامل معها برفق إذا كانت رغبتك أن ترتديه».