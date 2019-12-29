 القوات العراقية تفكك سيارة مفخخة بكركوك شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
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القوات العراقية تفكك سيارة مفخخة بكركوك شمال شرقي البلاد

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:30 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد، تفكيك سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر، بمحافظة كركوك شمال شرقي العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تفكيك وتفجير سيارة مفخخة في قرية السهيل بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، ضمن عمليات إرادة النصر الثامنة".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى أن العملية تتكون من خمسة مراحل.

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