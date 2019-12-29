أوبريان: بومبيو لن يترك منصبه الوزاري الحالي لعضوية الشيوخ

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبريان، عن أن مايكل بومبيو وزير الخارجية لن يترك منصبه الوزاري الحالي ليترشح لعضوية مجلس الشيوخ كما تردد سابقا.

وقال أوبريان، في تصريح اليوم الأحد، إنه تحدث مع بومبيو خلال الأيام الماضة، وأبلغه بأنه لن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس.

وكانت التكهنات قد تزايدت في الفترة الماضية بأن بومبيو يستعد لترك منصبه كوزير للخارجية ودارت التوقعات حول أسماء من بينها روبرت أوبريان، وستيفن مينوتشين وزير الخزانة، وستيفن بيجون نائب وزير الخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أن بومبيو سيترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس حال وجود خطورة من فقدان حزبه الجمهوري لمقعده بالمجلس عن تلك الولاية.