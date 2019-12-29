قال الإعلامي عمرو أديب، إنه «غير متوافق مع فكرة الدولة الأم التي تقدم كل شيء بلا ضابط أو رابط»، موضحًا: «مع وقوف الدولة والانحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة عبر توفير الدعم والمعاشات وتحسين الصحة، لكن على الجانب الآخر ضد ألا يشارك المواطن في هذا الأمر»، وفقًا لما ذكر.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن تنظيم الأسرة فعل لا يضر المنجب بمفرده وإنما كافة المواطنين، مردفًا: «أتحدث عن الأسر القادمة يجب أن نضع القواعد أنه ابتداءً من الطفل الثالث لا يحصل على رفاهة أو دعم أو التموين أو تكافل وكرامة، أو مجانية التعليم والعلاج».

وتابع: «أنا ذنبي إيه أنك تريد إنجاب طفل ثالث؟ لماذا تدفع مصر كلها الثمن؟ الحرام ما يحدث فينا الآن، تريد إنجاب ستة أطفال تحمَّل مصروفاتهم بعيدًا عن الدولة»، مؤكدًا: «مع فكرة حرمان الطفل الثالث من أي دعم، أنا تحت أمرك في الأول والثاني، الدولة تدعم وتحتضن وتضعه في بطاقة التموين وتوفر له كافة سبل الدعم، لكن ابتداءً من الطفل الثالث ربنا معاك»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الدولة فشلت على مدى 30 عامًا في موضوع تنظيم الأسرة، وأن المجتمع غير جاد بالنسبة لهذا الملف، مستطردًا: «فشلنا بالطرق اللطيفة التي نستخدم فيها من أجل الوطن ومصر، أنت تزيد كل عام دولة، أريد أن يتعلم المواطن تعليمًا جيدًا ويجلس في فصل راقي محترم ويحصل على خدمة صحية محترمة، ولن يحدث هذا الأمر بنفس العدد، والمواجهة الحقيقية اللي بتقرص اللي بالقرش في الدخل والمستوى الاقتصادي»، وفقًا لقوله.