مصرع عامل سقط أسفل عجلات القطار في قنا

لقى عامل بإحدى الشركات مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة دشنا بمحافظة قنا، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى دشنا بوصول المدعو "على.م.ع" عامل بإحدى شركات البلاستيك، ومقيم أم العيون بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصابًا بإصابات خطيرة إثر حادث قطار وتوفى فور وصوله المستشفى.

وانتقلت أجهزة الأمن وبالفحص، تبين أنه أثناء محاولة المذكور استقلال القطار رقم 2007 VIP القادم من أسوان في الاتجاه إلى القاهرة، انزلقت قدمه فسقط أسفل القطار وحدثت إصابته، مما أدى إلى وفاته.