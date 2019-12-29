دبي تعتمد الميزانية الأكبر في تاريخها

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم (53.36 مليار دولار)، وذلك استمرارًا لنهج تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتضمنت موازنة العام المالي 2020 إجمالي نفقات 66 مليارا و400 مليون درهم، مع إيرادات حكومية متوقعة تبلغ 64 مليار درهم، بزيادة 25 في المئة عن العام المالي 2019.

وستكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إماراة دبي، ويأتي الأمر استمرار لنهج تعزيز الاقتصاد الكلي، ولدعم معرض "إكسبو 2020 دبي" حتى تكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وخصص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية وثلث آخر للشؤون الحكومية والبقية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.