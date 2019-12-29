اكد ايهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، أنه راضي عن أداء لاعبي فريقه رغم الهزيمة امام فريق بيراميدز بهدفين لهدف، مؤكدًا أن فريقه لا يستحق الهزيمة، والأخطاء التحكيمية من الطاقم التونسى ساهمت فى خروج المصري مهزوم.

وقال جلال أن الحكم هيثم قيراط تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحه فى بداية المباراة كانت كفيله بتحويل مسار المباراة، مشيرًا إلى أن اصابة ايزي ايميكا، في الشوط الاول غيرت من الحسابات الفنية للمصري.

وأعلن المدير الفني للمصري أن عصبية بعض لاعبية أثرت على الأداء وسير احداث المباراة .

وأكمل ان الهدف الثاني لبيراميدز جاء بسبب الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز الصحيح وغياب الرقابة.

واوضح ان فريقه قدم مباراة جيده، وان الحضور الجماهيرى كان له مفعول السحر للاعبين، وان فرصة التأهل مازالت باقيه وقائمة ويمكن تعويض الهزيمة فى لقاء الاياب أمام بيراميدز.