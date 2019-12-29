 حاكم نيويورك: حادث الطعن شمال المدينة «إرهاب محلي» - بوابة الشروق
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حاكم نيويورك: حادث الطعن شمال المدينة «إرهاب محلي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 8:52 م

اعتبر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية حادث الطعن في منزل حاخام شمال مدينة نيويورك إرهابًا محليًا.

ووصف كومو -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- العداء بسبب العرقية أو اللون أو العقيدة بأنه "سرطان أمريكي" ينتشر في جسد البلاد، داعيًا إلى ضرورة سن قانون بشأن هذا النوع من الإرهاب حتى يمكن مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد تعرضوا للطعن في هجوم في منزل حاخام بمنطقة مونسي شمال مدينة نيويورك خلال وجود العديد من الأشخاص في احتفال ديني يهودي.

وأفاد شهود بأن مرتكب الهجوم اقتحم المنزل وأشهر سكينًا ضخمة بدأ يطعن به الأشخاص بالمنزل ثم حاول دخول معبد يهودي مجاور قبل أن يفر هاربًا في سيارة إلى أن تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض عليه.


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