 محافظ الشرقية يشن جولة مفاجئة على مخابز قريتي المطاوعة وشرشيمة بمركز ههيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية يشن جولة مفاجئة على مخابز قريتي المطاوعة وشرشيمة بمركز ههيا

فاطمة علي
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 11:00 ص | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 11:00 ص

شنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة، صباح اليوم الأحد، على مخابز مخابز قريتي "المطاوعة" و"شرشيمة" بمركز ومدينة ههيا.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن الجولة استهدفت الاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المُقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المُقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى للمواطنين.

وشدد المحافظ، على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، حيث استفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم و توافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

وأكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المُقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المُدعم لمن يستحق.

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