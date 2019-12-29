إصابة 12 في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا



بالاسماء: النقابية بينهم طالب وسيدتين





أصيب 12 شخصا بينهم طالب وسيدتين، اليوم الأحد، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل على الطريق الدائري بالمنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ربع نقل أسفر الحادث عن إصابة كل من: أمير عمر سليم البالغ من العمر 35 عاما، مقيم بقريه طوخ الخيل، مصاب كسر بالحوض وكدمات شديده في الظهر والضلوع، عبده هواري عطيه البالغ من العمر 18 عاما، مقيم بذات القريه، مصاب بسحجات وكدمات، محمد علي صلاح البالغ من العمر17 عاما، طالب، مصاب بكدمات بالظهر، السيد محمد السيد البالغ من العمر 56 عاما، مقيم بمحافظة القاهره، موظف مصاب اشتباه كسر في الكتف وسحجات كدمات مصطفى محمد سيد البالغ من العمر 42 عاما، مقيم محافظه القاهرة، موظف، مصاب باشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات وكدمات، ريم راضي علي عبد القادر البالغة من العمر 21 عاما، مصابة باشتباه كسر في مفصل الذراع الأيسر، طارق مصطفى حسين البالغ من العمر 25 عاما، مقيم في منطقه عين شمس القاهرة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات شديده بالظهر والصدر، صالح عبد العزيز عبد الرحيم البالغ من العمر 50 عاما، مقيم بقريه طوخ الخيل، بدون عمل، مصابه بإشتباه كسر العمود الفقري والحوض وسحجات وكدمات، ليلى قولي محمد البالغة من العمر 45 عاما، مقيمة بمدينه المنيا، بدون عمل، مصابه كسر بالحوض والضلوع، عبد الله حافظ صالح البالغ من العمر 32 عاما، مقيم بقريه طوخ الخيل، مصاب بسحجات وكدمات، عادل حمدي على البالغ من العمر 25 عاما، مقيم بمحافظه سوهاج، موظف، مصاب بسحجات وكدمات، أحمد مصطفى عبد العزيز البالغ من العمر 29 عاما، مقيم بمحافظه المنوفية، مصاب بسحجات وكدمات.

تحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.