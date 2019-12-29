الدفاع العراقية تعلن مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت".

وأضافت أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.