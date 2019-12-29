عقد القمة الإفريقية الـ33 تعقد يومي 9 و10 فبراير القادم بأديس أبابا

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تعقد القمة الإفريقية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات يومي التاسع والعاشر من فبراير القادم، تحت شعار "إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".

وذكرت مصادر بالاتحاد الإفريقى اليوم الأحد أن أعمال القمة ستعقد في الفترة من 21 يناير إلى 10 فبراير 2020 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ستبدأ باجتماعات الدورة العادية ال"39" للجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى يومي 21 و22 يناير القادم.

كما تلتئم اجتماعات الدورة العادية ال"36" للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى على مستوى وزراء الخارجية يومي 6 و7 فبراير القادم للإعداد للقمة.