سفير مصر بالجزائر: استقدام قمص من الكنيسة الأرثوذكسية لرئاسة قداس عيد الميلاد

استقبل السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر اليوم الأحد، القمص باسيليوس الأنطوني الموفد من الكنسية القبطية الأرثوذكسية؛ لإحياء قداس عيد الميلاد للأقباط من أبناء الجالية المصرية بالجزائر.

وأعرب السفير مشرفة، خلال مأدبة غداء أقامها بمنزله للقمص باسيليوس اليوم، بحضور عدد من الأقباط أبناء الجالية المصرية بالجزائر- عن تهنئته لأبناء الجالية من الأرثوذكس والكاثوليك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأكد حرص السفارة المصرية بالجزائر على مشاركة أبناء الجالية أعيادهم، مشيرا إلى أن القمص باسيليوس سيرأس القداس الذي سيقام بالجزائر العاصمة بهذه المناسبة.

من جانبه، وجه القمص باسيليوس الأنطوني الشكر للسفير مشرفة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن الكنيسة الأرثوذكسية تحرص على التواصل مع الأقباط في أي مكان خارج مصر.