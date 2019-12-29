ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بكفرالزيات

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا في طنطا، اليوم الأحد، من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، والاستيلاء على مليون و160 ألف جنيه من يعض المواطنين، بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية.

وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين مقيم بدائر مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وآخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن السداد.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها مليون و160 ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.