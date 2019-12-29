باحث سياسي صومالي: أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية في حادث تفجير سيارة مفخخة

قال الكاتب والباحث السياسي الصومالي أنور ميو إن الحادث الإرهابي الذي ضرب العاصمة الصومالية مقديشيو قد أسفر عن مقتل 76 مدنيا وإصابة العشرات إثر انفجار سيارة مفخخة

وأضاف ميو في مداخلة هاتفية مع قناة الغد أن بين القتلى طلاب ومهندسين أتراك، لافتًا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي اعتادت استخدام السيارات المفخخة خلال العشرة سنوات الماضية

وأشار الباحث السياسي إلى أن حركة الشباب الإرهابية تبنت تفجير المنشآت الحكومية واستهداف الطلاب والمدنيين

يذكر أنه مسؤول أمني صومالي صرح أن الانفجار نجم عن قنبلة كانت مزروعةً على متن شاحنةٍ يقودها انتحاريً، بينما ذكر شهود عيان أن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش مزدحمة في مقديشو