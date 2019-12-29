مسؤول ألماني يدعو إلى تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة اليمين المتطرف

دعا الرئيس المستقبلي لمؤتمر وزارء الداخلية المحليين للولايات الألمانية إلى تكثيف التعاون بين الولايات في تبادل المعلومات بشأن اليمينيين المتطرفين.



وقال جيورج ماير الذي يتولى حاليا منصب وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن بحاجة لقواعد بيانات يمكن للجميع الوصول إليها، أي لنظام تسجيل موحد".



وأشار إلى أن هناك بالفعل جزئيا قواعد بيانات مشتركة، وشدد على أنه "لابد حاليا من توسيع نطاقها".



يشار إلى أن ولاية تورينجن سوف تتولى في يناير القادم رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية المحليين في ألمانيا خلفا لولاية شلزفيج-هولشتاين.



وصرح ماير بأنه سوف يتم تولي هذه الرئاسة تحت عنوان "حماية الديمقراطية"، موضحا أن مكافحة التطرف اليميني وشبكاته تعد بالنسبة له شأنا مهما للغاية.



ويتولى ماير منصب وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن منذ عامين ونصف العام، وركز خلال هذه الفترة على التصدي للأعمال اليمينية المتطرفة.



ودعا ماير إلى تحسين القدرة على القيام بالمهام لدى الأجهزة الأمنية، وقال: "يندرج ضمن ذلك تعزيز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)- وكذلك المكاتب التابعة للهيئة بالولايات أيضا".