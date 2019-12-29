16 مليار دولار حجم الاستثمارات فى قطاع البترول المصرى

وزير البترول: خفض متأخرات الشركاء إلى 80%

وزير الكهرباء: خطة بـ ٤ مليارات دولار لرفع كفاءة وتشغيل الشبكات وإضافة ٢٨ ألف ميجاوات خلال ٥ سنوات للاحتياطى

شاكر: الانتهاء من تركيب ٨.٦ مليون عداد كهربائى وتشغيل محطات سيمنس بكامل قوتها يوفر ١٦ مليار جنيه سنويا

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن حجم الاستثمارات بقطاع البترول وصل إلى ١٦ مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذى بدأت جلساته، أمس الأحد، ويستمر لمدة يومين تحت عنوان «الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو»، بما يتماشى مع تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والذى تنظمه جريدة الأهرام المسائى وشركة الأهرام للاستثمار.

وأوضح الملا، أنه تم الإعلان، أمس، عن نتيجة أول مزايدة عالمية للتنقيب فى البحر الأحمر؛ حيث فازت ٣ شركات من كبرى الشركات عالميا بمساحات ١٠ آلاف كيلو متر مربع، وباستثمارات نحو ٣٣٦ مليون دولار.

وقال الملا: إن مصر وضعت محور التنمية المستدامة على رأس أولوياتها ضمن رؤية ٢٠٣٠، مضيفا أن القطاع نجح خلال ٥ سنوات فى تحقيق عدد من الإنجازات ومواجهة تحديات أخرى وفق العمل فى استراتيجية محددة ورؤية واحدة.

ولفت إلى تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير، فضلا عن توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات 16 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج لأعلى معدل فى أغسطس الماضى ليصل إلى ١.٩ مليون برميل يوميا.

فيما كشف الملا عن خفض متأخرات الشركاء الأجانب لأكثر من ٨٠٪ لتصل إلى ما يقل عن ٩٠٠ مليون دولار.

وأكد تحقيق رقم قياسى فى مجال المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل؛ حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1.250 مليون وحدة سكنية سنويا، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 10.6 مليون وحدة سكنية، مشيرا أيضا إلى التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافى التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات 5 مليارات دولار، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج اصلاح دعم الوقود مما ساهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

حضر المؤتمر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، ولفيف من قيادة الشركات العاملة فى مجال الطاقة.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الحكومة تعمل على رفع كفاءة وتشغيل الشبكات من خلال خطة باستثمارات ٤ مليارات دولار، لافتا إلى التحول لتحقيق احتياطى خلال ٥ سنوات الماضية؛ حيث تم إضافة ٢٨ ألف ميجا وات.

وأوضح شاكر، فى كلمة بالمؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أنه تم وضع استرتيجية للطاقة بمصر لتساهم بنسبة ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥، مشددا على أهمية مشروعات الربط الكهربائى، حيث وقعت مصر مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لتعزيز مفهوم الربط الكهربائى، «بحلول ٢٠٥٠ ستصبح مصر مركزا إقليميا للربط الكهربائى».

ومع الجانب إفريقيا قال وزير الكهرباء: إن مصر تتعاون فى إنشاء محطات كهرباء بقدرات ٤ ميجاوات لكل محطة.

فيما كشف شاكر عن الانتهاء من تركيب نحو ٨.٦ مليون عداد كهربائى مسبوق الدفع خلال الثلاث سنوات الماضية، علاوة على تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحت الإنشاء لتحديث ٣ مراكز تحكم.

وفيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية قال شاكر «نشارك المؤسسات الدولية لإعداد دراسة لمستقبل سوق هذه السيارات ومعرفة الفرص المتاحة والبنية التحتية الخاصة بشحنها».

وتوقع وزير الكهرباء، أن يوفر تشغيل محطات سمينس بكامل قوتها ١٦ مليار جنيه سنويا، «أى أنها تستطيع خلال ٥ سنوات من تشغيلها توفير تكلفة هذه المحطات بالكامل»، مضيفا أن المشكلات التى واجهت القطاع سابقا كانت بسبب محدودية إنتاج الوقود، مشيرا إلى نجاح الوزارة فى تحقيق فائض بالشبكات يمثل نجاحا مشتركا مع وزارة البترول التى وفرت الغاز الطبيعى والمسال للمحطات.

وأوضح أن قطاع الكهرباء منذ ٢٠١٥ لا يواجه أى عجز، «قد يوجد مشاكل بالشبكة ولكن ليس انقطاعا»، مشيرا إلى قدرة الوزارة على توفير ١٤ ألف ميجا وات من خلال ٤ أماكن بالتعاون مع شركة سيمنس فى البرلس وبنى سويف والعاصمة.

وكشف أن الوزارة تستهدف إضافة نحو ٣٠ محطة بنهاية ٢٠٢٠، كما تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى ٣٣٪ فى ٢٠٢٠، و٦١٪ بحلول ٢٠٤٠.

وقال إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن يصل استهلاك المصانع من الطاقة المنتجة إلى ٤٥٪ بدلا من ٢٥٪ حاليا، وأن تستهلك المنازل نحو ٢٥٪ من الطاقة المنتجة بدلا من ٤٥٪ حاليا.

فى سياق متصل قال شاكر: إن حجم استثمارات شركات التوزيع بقطاع الكهرباء بلغ نحو ٢٢ مليار جنيه خلال ٥ سنوات، لافتا إلى إنشاء نحو ٨ آلاف محول كهربائى بالشبكة خلال العامين السابقين.

وكشف شاكر عن وجود خطة تنتهى بحلول ٢٠٢٥ لإدخال ٤٧ مركز تحكم فى شبكات التوزيع بالكهرباء لتسهيل عملية إصلاح الأعطال بالقرب من كل منطقة، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج تكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو، مقسمة لمجموعة من المراحل.