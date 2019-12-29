طالبان توافق على وقف إطلاق النار للسماح

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن مجلس قيادة طالبان وافق على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، تمهيدَا لمحادثات أفغانية - أفغانية .