 طالبان توافق على وقف إطلاق النار للسماح - بوابة الشروق
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طالبان توافق على وقف إطلاق النار للسماح

عناصر من طلبان
عناصر من طلبان
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 8:10 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن مجلس قيادة طالبان وافق على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، تمهيدَا لمحادثات أفغانية - أفغانية .

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