طالبان توافق على وقف إطلاق النار للسماح

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن مجلس قيادة طالبان وافق على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، تمهيدَا لمحادثات أفغانية - أفغانية .