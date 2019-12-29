المتحف البريطاني يستضيف معرضا كبيرا حول حياة توماس بيكيت ومقتله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف المتحف البريطاني أول معرض بريطاني كبير على الإطلاق عن حياة توماس بيكيت ومقتله كجزء من برنامج يمتد لعام كامل لإحياء الذكرى السنوية الـ 850 لمقتله، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن".

وسيشهد برنامج "بيكيت 2020" فعاليات في أماكن في جميع أنحاء البلاد تستضيف مجموعة من الأحداث لإحياء ذكرى وفاة رئيس أساقفة كانتربري الأسبق، حسبما جاء في تقرير لوكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وسيتم استكشاف الجريمة المروعة من خلال العروض والمسابقات والمناقشات والعروض السينمائية والقداسات الدينية، لتبلغ ذروتها في المعرض، الذي سيتم افتتاحه في المتحف البريطاني في أكتوبر.

وقُتل رئيس أساقفة كانتربري أمام شهود عيان في 29 ديسمبر 1170 في كاتدرائية كانتربري على يد أربعة فرسان لهم صلات وثيقة بصديقه السابق الملك هنري الثاني.

ويعرف بيكيت كقديس وشهيد لدى كل من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية.