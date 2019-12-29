وزير الإعلام السوداني: السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح يوم السبت إن‭‭‭ ‬‬‬الحكومة ستؤجل رفع الدعم عن الوقود والذي كان مقررا أصلا في ميزانية 2020.

وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قد قال يوم الجمعة إنه سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو قرار يتسم بحساسية.

ولكن صالح قال لرويترز إن ”رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء اجتمعوا مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل وعلى ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع“.

وتتسم قضية إلغاء الدعم عن الوقود بحساسية لأنها ستؤثر على سكان يعانون منذ سنوات من أزمة اقتصادية وارتفاع معدل التضخم.

وتواجه السلطات الانتقالية السودانية المهمة الصعبة المتعلقة بتحسين اقتصاد دمره سوء الإدارة على مدى 30 سنة خلال حكم عمر حسن البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان بعد احتجاجات استمرت شهورا في الشوارع.ومن الأمور التي تعقد انتعاش السودان إدراج الولايات المتحدة له ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومنع هذا التصنيف السودان حتى الآن من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان في سبتمبر أيلول بعد التوصل لاتفاق لاقتسام السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير وقوى الحرية والتغيير وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج السابقة.